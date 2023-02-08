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Kastamonu ve Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesine gidiyor. Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" yazıldı. Erzincan'dan da Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi

Giriş: 08.02.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kastamonu ve Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi!
AA

Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Kastamonu ve Erzincan'dan komandolar gönderildi

Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 Mehmetçik, Yıldırım Akbulut Havalimanı'na geldi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada, komandolara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip yollarının açık olmasını diledi. Vali Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personel katılımıyla komandolar, dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.

KASTAMONU'DAN DA 2700 KOMANDA YOLA ÇIKTI

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde görev yapacak. Sabah saatlerinde nizamiyeden çıkış yapmaya başlayan otobüsler, askerleri deprem bölgesine taşıyor.

Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" yazıldı.

*Fotoğraf: DHA

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