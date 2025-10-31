Kastamonu nerede? Kastamonu hangi bölgede, komşu illeri neler?

Pers İmparatorluğu’nun ardından Makedonya Kralı Büyük İskender’in seferleriyle bölge Helenistik döneme girmiş, ardından Roma ve Bizans egemenlikleri altında kalmıştır. Bu dönemlerde Kastamonu, ticaret yolları üzerindeki konumu sayesinde ekonomik ve askeri açıdan büyük bir merkez haline gelmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bölge Türklerin eline geçmiş ve Danişmentliler ile Çobanoğulları Beyliği dönemlerinde gelişmiştir. 13. yüzyılda Candaroğulları Beyliği’nin merkezi haline gelen şehir, bu dönemde mimari ve kültürel açıdan bir gelişme göstermiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Kastamonu, Osmanlı döneminde hem idari hem ticari bir merkez olarak önemini korumuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra da gelişimini sürdüren şehir, Anadolu’nun kültürel mirasını koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bugün Kastamonu, taş konakları, camileri, hanları ve tarihi dokusuyla geçmişin izlerini taşıyan, tarihi kimliğini canlı tutan bir şehir olma özelliğini sürdürmektedir.

KASTAMONU NEREDE?

Kastamonu, Türkiye’nin Karadeniz tarafındadır ve denize kıyısı bulunan önemli şehirlerinden biridir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Çankırı, doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneybatısında ise Bolu illeri yer alır. Coğrafi olarak dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan Kastamonu, zengin doğal kaynakları, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Şehrin kuzeyinde kalan kıyı kesimleri nemli Karadeniz ikliminin etkisindeyken, iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür. Bu çeşitlilik, hem tarım ürünlerinde hem de yöresel yaşamda belirgin bir farklılık yaratır.

Kastamonu mutfağı, Karadeniz ve İç Anadolu lezzetlerinin birleşiminden oluşan özgün bir yapıya sahiptir. Yörede en bilinen yemeklerden biri etli ekmektir; ince hamur üzerine kıyma, soğan ve baharat konularak taş fırında pişirilir. Banduma, haşlanmış hindi eti, yufka ve cevizle hazırlanan geleneksel bir yemektir ve genellikle özel günlerde yapılır. Ekşili pilav, mıkla (yumurtalı kavurma), tiritleme ve paça çorbası da Kastamonu sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Ayrıca şehir, Taşköprü sarımsağı ile ünlüdür ve bu ürün, hem Türkiye'de hem dünyada kalitesiyle tanınır. Cevizli helva, çekme helva ve çekme makarna ise yöreye özgü tatlılardır. Kastamonu mutfağı, doğal malzemelerle yapılan sade ama zengin lezzetleriyle Anadolu'nun geleneksel yemek kültürünü yaşatmaya devam etmektedir.

KASTAMONU HANGİ BÖLGEDE?

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin Batı Karadeniz Bölümü'nde konumlanır. Karadeniz Bölgesi, dağların kıyıya paralel uzandığı, bol yağışlı, ormanlık ve verimli topraklara sahip bir coğrafyadır. Kastamonu da bu özelliklerin büyük kısmını taşır; kuzey kesimleri Karadeniz kıyısında yer alırken, güney kesimleri daha yüksek ve iç kesimlere uzanır. Bu nedenle şehirde hem nemli Karadeniz iklimi hem de karasal iklim etkileri bir arada görülür. Kıyı bölgelerinde yazlar serin, kışlar ılıman geçerken; iç kesimlerde sıcaklık farkları daha belirgindir.

Karadeniz Bölgesi'nin karakteristik özelliklerinden biri, zengin bitki örtüsü ve geniş orman alanlarıdır. Kastamonu, Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illerinden biridir. Karaçam, kayın, meşe ve ladin ağaçlarıyla kaplı bu ormanlar, hem doğal hayatı hem ekonomiyi destekler. Tarımda tahıl, sebze ve meyve üretimi yaygındır; sarımsak, ceviz ve kestane üretimiyle öne çıkar. Ayrıca hayvancılık ve arıcılık, bölgenin geçim kaynaklarındandır.

Kültürel olarak Kastamonu, hem Karadeniz'in canlı yapısını hem de Anadolu'nun geleneksel değerlerini birleştirir. El dokumacılığı, ahşap oymacılığı ve bakırcılık gibi el sanatları hâlâ yaşatılmaktadır. Coğrafi çeşitliliği, doğal güzellikleri ve köklü kültürüyle Kastamonu, Karadeniz Bölgesi'nin hem doğasını hem tarihini en iyi yansıtan şehirlerinden biridir.

KASTAMONU KOMŞU İLLERİ

Kastamonu çevresinde altı farklı il bulunmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı, doğusunda Sinop, güneybatısında ise Bolu illeri yer alır. Bu konumu sayesinde Kastamonu, hem denize kıyısı olan hem de iç bölgelere açılan stratejik bir noktada bulunur. Coğrafi olarak dağlar, ovalar, vadiler ve yaylalarla çevrili olan şehir, bu doğal çeşitliliği sayesinde farklı ekonomik ve kültürel bağlara sahip bir yapıya sahiptir.

Kuzeyinde yer alan Karadeniz, Kastamonu’nun iklimini belirleyen en önemli doğal etkendir. Deniz, nem oranını artırır ve kıyı kesimlerinde yıl boyu yeşil bir bitki örtüsü oluşturur. Bu sahil şeridi Cide, İnebolu ve Abana gibi ilçeleriyle tanınır. İnebolu, Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye mühimmat taşınan bir liman kenti olarak tarihi bir değere sahiptir. Batısında bulunan Bartın ve Karabük, Kastamonu ile hem coğrafi hem kültürel benzerlikler taşır. Karabük’teki Safranbolu evleri ile Kastamonu’nun geleneksel ahşap konutları, bölgenin ortak mimari dokusunu yansıtır. Bu iller arasındaki yollar, hem turizm hem ticaret açısından yoğun olarak kullanılır. Güneyde Çankırı, Kastamonu ile İç Anadolu Bölgesi arasında doğal bir geçiş alanı oluşturur. İki şehir arasındaki karasal iklim etkisi, tarım ürünlerinde ve yaşam biçiminde benzerlik yaratır. Güneybatısında yer alan Bolu, orman zenginliği ve doğal güzellikleriyle Kastamonu’ya coğrafi açıdan oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Bolu Dağları üzerinden uzanan ulaşım ağı, iki ili birbirine bağlayan bir güzergâhtır.

Doğuda bulunan Sinop, Kastamonu’nun en yakın Karadeniz komşularından biridir. İki şehir arasında ticari ilişkiler oldukça güçlüdür. Sinop’un deniz ticareti ve balıkçılık geleneği, Kastamonu’nun tarım ve hayvancılıkla desteklenen ekonomisiyle birbirini tamamlar. Bu komşu illerle olan güçlü bağları sayesinde Kastamonu, Karadeniz’in doğasıyla İç Anadolu’nun üretken yapısını birleştiren önemli bir geçiş noktası haline gelmiştir. Hem coğrafi konumu hem tarihsel mirasıyla bölgenin çeşitliliğini canlı tutan şehirlerden biridir.