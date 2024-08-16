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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'daki komşu cinayetinde 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da komşu cinayetine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 02:15 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:15
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        Kastamonu'daki komşu cinayetinde 2 tutuklama
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        Olay, 13 Ağustos günü Kastamonu Cide Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi.

        Aynı binada yaşayan komşu aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz Fayiz önce Cide Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fayiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan 2 aileden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç., ve Ş.K. tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        #Cide
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