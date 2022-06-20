Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İddiaya göre, Tosya ilçesinin İbniselim Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında yol verme yüzünden iki gurup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Emre Demirci, henüz kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde Yunus Emre Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemleri alarak polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Demirci'nin cansız bedeni, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.