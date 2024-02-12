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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan kazada bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:44
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        Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Abdullah T. (76) yönetimindeki otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #son dakika
        #kastamonu
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