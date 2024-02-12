Kastamonu'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan kazada bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı
Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Abdullah T. (76) yönetimindeki otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.