Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının öne çıkan başlıkları ekonomi ve dış politika olacak.

Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yılda 2 kez verilen 2 bin liralık ikramiyenin artırılmasıyla ilgili talepler olduğunu belirterek "Bu adımları atmaya hazırız" demişti. Kabinede, ikramiyeyle ilgili hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.

ABD'DEN F-16 TEDARİK SÜRECİ

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinde ele alınacak diğer bir gündem maddesi olacak. Amerikan Kongresinden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek, teknik süreç ne zaman başlayacak? Bu konulara ilişkin değerlendirmeler kabinde yapılacak.

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TERÖRLE MÜCADELE

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta dizi temasta bulundu. Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve o ziyaretin yansımaları görüşülecek.