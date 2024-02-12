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        Haberler Gündem Politika Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? - Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde emekliye bayram ikramiyesi, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.02.2024 - 07:48 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:12
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        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının öne çıkan başlıkları ekonomi ve dış politika olacak.

        EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MASAYA YATIRILACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yılda 2 kez verilen 2 bin liralık ikramiyenin artırılmasıyla ilgili talepler olduğunu belirterek "Bu adımları atmaya hazırız" demişti. Kabinede, ikramiyeyle ilgili hazırlıklar ele alınacak.

        Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.

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        MISIR'A 12 YIL SONRA YAPILACAK ZİYARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.

        ABD'DEN F-16 TEDARİK SÜRECİ

        F-16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinde ele alınacak diğer bir gündem maddesi olacak. Amerikan Kongresinden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek, teknik süreç ne zaman başlayacak? Bu konulara ilişkin değerlendirmeler kabinde yapılacak.

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        TERÖRLE MÜCADELE

        Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta dizi temasta bulundu. Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve o ziyaretin yansımaları görüşülecek.

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