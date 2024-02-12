Soru: 42. dakikada Tadic'in rakibine müdahalesinde kartın rengi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Oyuncunun niyeti, hızı, şiddet ve yoğunluğu, temas noktası. Olaya fotoğraftan bakarsak kırmızı kart. Ciddi faullü oyuna benziyor. Akademik ve teorik olarak, en temel nokta Richard'ın ayağı yerdeyken Tadic basmıyor. Richard'ın ayağı kramponun altına geliyor. İki oyuncu aktif olarak akıyor. Tadic durup dururken bassa tartışmasız kırmızı kart. Biraz kaza biraz oyun gereği. Diz kırık. Hız şiddet düşük. Karambolün içinde bir pozisyon. Kazara bir temas. Sınırda bir durum. Hakemin sarı kartı doğru. VAR, tek bir kriterde dahi soru işareti olsa karışmaz. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Bülent Yıldırım çok güzel anlattı. Richard'ın ayağı duruyor da Tadic basıyor değil. Tadic topla oynuyor, Richard'ın da ayağı geliyor. Tadic, temastan sonra basmadan sonra güç transferi yapsaydı kırmızı derdim. Hakem kırmızı kart gösterseydi kabul ederdim ama sarı karta daha yakınım. Hakemin kararına kabulüm. Tadic basmayı anlayınca hemen ayağını geri çekiyor.

Deniz Çoban: Tadic'in dizi bükülü ve bükülü kalıyor. Bastığını anlayınca diğer ayağını yere basıp ağırlığını oraya veriyor. Kırmızı kartta acımasızlık, gaddarlık, yaralayıcılık vardır. Yoğunluğu önemlidir. Yoğunluk sınırda. Sarı karta daha fazla yakınım.