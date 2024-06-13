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        Haberler Gündem Kastamonu'da köyde çıkan yangında 11 ev yandı - Güncel haberler

        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:57
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        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
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        İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

        Köyde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, gazetecilere, yangının saat 14.00 civarında çıktığını söyledi.

        Yangında 11 evin zarar gördüğünü, ekiplerin alevleri kontrol altına aldığını dile getiren Dallı, "Orman Bölge Müdürlüğümüz arazözlerle de müdahale etti yangına. Helikopterimiz geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun en başta gelen sebebi, son günlerdeki aşırı sıcaklık ve havadaki nem oranının son derece düşmüş olması." açıklamasında bulundu.

        Yangında can kaybı bulunmadığını vurgulayan Dallı, "Üç hayvanımız telef olmuş. Genel hayata etkili bir yangın sayılacak AFAD tarafından. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri belli bir tespit süreci sonunda, tespit edilen yerde yeniden yapılacak inşallah." diye konuştu.

        Tüm kurumlarla mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Dallı, "Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kızılayımız, AFAD burada. İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz. Büyük geçmiş olsun vatandaşlarımıza." diye konuştu.

        Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık da mahallede 14-15 ev bulunduğunu, çoğunun tamamen yandığını söyledi.

        Mahallenin ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Dalçık, can kaybı bulunmadığını ama evlerinin gittiğini dile getirdi.

        Yangının eski ve elektrik olmayan bir evden çıktığını anlatan Dalçık, "Burada millet yazın yaylaya çıkar. Hayvancılık yaptığı için köylüler yazın yaylada, kışın burada kalır. Yaylaya çıkmayan 2 hane vardı. Biri kurtuldu, birinin evi, hayvanları yandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz geldi. Bölge 21 köyden oluşuyor. Burada evler genelde ahşap, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Bir tane itfaiyemiz yok." ifadelerini kullandı.

        Köye gelen Kızılay ekipleri, yangınzede vatandaşlar ile itfaiye ekiplerine yemek ve su ikramında bulundu.

        Soğutma işlemleri devam ederken, yangının çevredeki evlere sıçramaması için bir kepçe ile çalışma yürütülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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