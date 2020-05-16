Kastamonu'da karantinadaki çocuğa Kaymakam Pişkin bisiklet hediye etti

Kaymakam Pişkin, Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Pişkin, burada İstanbul'dan gelerek karantinaya alınan ailenin 10 yaşındaki çocukları Abdülkerim S. ile de sohbet etti.
Yurtta sıkıldığını söyleyen Abdülkerim S'ye Pişkin tarafından bisiklet hediye edildi.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları karar kapsamında ilçeye il dışından gelenlerin 15 gün süreyle karantinada kaldıklarını söyledi.
Abdülkerim S'nin karantina yurdunun en küçük misafiri olduğunu belirten Pişkin, "Ankara ve İstanbul'dan gelen misafirlerimiz yurtta. Burada 10 yaşındaki yavrumuzun vakit geçirmekte zorlandığını, sıkıldığını söylemesi üzerine kendisine bisiklet getirdim. Abisine de okuması için kitap verdim." dedi.
Yurda gelen misafirlerin sosyal mesafeye dikkat etmek koşuluyla bahçe ve kampüs alanından yararlanabildiğini vurgulayan Pişkin, "Herkes durumundan memnun. Bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Mümkün mertebe bayram dolayısıyla Ankara, İstanbul veya başka bir yerleşim yerinden ilçemize giriş olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Abdülkerim S. ise hediyeden çok memnun olduğunu dile getirerek, Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.
Baba İsmail S. de Pişkin'e teşekkür ederek, "Bizimle yakından ilgilendi. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.
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