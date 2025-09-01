Habertürk
        Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        Kastamonu Ağlı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 02:08 Güncelleme: 01.09.2025 - 02:09
        Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Kastamonu'da Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kastamonu
        #haberler
        #ağlı
        #Son dakika haberler
