Kastamonu'da alzaymır hastası kayıp kadından bir aydır haber alınamıyor

AA

Beldeğirmeni köyünde yaşayan Göçmen'i bulmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinden oluşan ekipler, bölgede zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bir ay boyunca gece gündüz çalıştı.

Jandarmanın hassas burunları iz takip köpeği "Füme", arama kurtarma köpeği "Garip" ve kadavra köpeği "Salto" da ekiplere destek verdi.

Alzaymır hastası Göçmen, gidebileceği her alanda büyük bir titizlikle arandı ancak bulunamadı.

Oğlu Metin Göçmen, AA muhabirine, geçen ay sabah erken saatlerde kestane toplamak için ormana giden annesinin bir daha dönmediğini söyledi.

Göçmen, arama çalışmaları sonucu önce ayakkabıları, sonra sepeti bulunan annesine bölgedeki ayıların zarar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.