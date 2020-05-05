Kastamonu'da 5 ilçe ve köylerden il merkezine seyahat kısıtlaması kaldırıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha önce ilçe ve köylerden il merkezine gelişlerin kısıtlandığı hatırlatıldı.

Bazı ilçelerde ve merkez köylerde son dönemde temaslı vaka görülmemesi nedeniyle yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağlı, Azdavay, Daday, Doğanyurt ve İhsangazi ilçeleri ile merkeze bağlı köyler dahilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi, temaslı vakanın da yaşanmaması nedeniyle buralarda ikamet eden 20-65 yaş aralığında bulunanlarla sınırlı olmak, maske takma ve seyahat edilen aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla bu ilçeler ve merkeze bağlı köylerden il merkezine seyahat sınırlaması kararlarının kaldırılmasına karar verildi."