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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu-Cide karayolunda heyelan | Son dakika haberleri

        Kastamonu-Cide karayolunda heyelan yolu kapattı

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Kastamonu-Cide karayolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:44
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        Kastamonu-Cide karayolunda heyelan
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        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Kastamonu-Cide karayolunda heyelan meydana geldi.

        Olay, gece saatlerinde Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolu Valay mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı.

        Olayın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yola kayan kaya ve toprak yığını temizlendi. Yoldaki trafik akışı sabah saatlerinde tek şeritte kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekipler, heyelan riski bulunan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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        #yerel haberler
        #kastamonu haberleri
        #Heyelan
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