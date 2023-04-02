Haberler Gündem Kastamonu 4,2 ile Malatya 3,2 ile sallandı! 2 Nisan 2023 Kastamonu, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede? Kastamonu 4,2 ile sallandı! Kastamonu, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2 Nisan Pazar günü saat 00:24'te Kastamonu İhsangazi 4,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte, 2 Nisan Pazar son depremler listesi... ABONE OL











Kastamonu 4,2 ile Malatya 3,2 ile sallandı! 2 Nisan 2023 Kastamonu, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

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