Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk

REKLAM advertisement1

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozerin "Yasin-105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Söz konusu İsrail askeri araçlarının Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vurulduğu kaydedildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.