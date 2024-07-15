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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları'ndan açıklama: İsrail tankı vurduk! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        Kassam Tugayları'ndan açıklama: İsrail tankı vurduk! Ölü ve yaralılar var

        Kassam Tugayları Gazze'de İsrail ordusuna ait tankı vurduklarını ve ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:52
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        Kassam Tugayları'ndan açıklama: İsrail tankı vurduk!
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı hedef aldıklarını, tankın içindeki askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

        Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusundan kalma mühimmatları kullanarak bir tankı vurdukları belirtildi.

        Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde hedef alınan İsrail ordusuna ait tankta bulunan askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, tankta ölen ve yaralanan İsrailli askerlerini taşımak için birçok askerin olay yerinde toplandığına dikkat çekildi.

        İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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