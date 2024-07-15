Kassam Tugayları'ndan açıklama: İsrail tankı vurduk! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

Kassam Tugayları'ndan açıklama: İsrail tankı vurduk! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı hedef aldıklarını, tankın içindeki askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusundan kalma mühimmatları kullanarak bir tankı vurdukları belirtildi.

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde hedef alınan İsrail ordusuna ait tankta bulunan askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, tankta ölen ve yaralanan İsrailli askerlerini taşımak için birçok askerin olay yerinde toplandığına dikkat çekildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.