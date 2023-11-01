Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
KASSAM TUGAYLARI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
İzzeddin Kassam Tugayları Gazze'nin Beyt Hanun kentinde İsrail askerlerine dron ile yaptığını duyurduğu saldırının görüntüsünü yayınladı.