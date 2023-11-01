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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

        Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:09
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        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
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        Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

        İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

        KASSAM TUGAYLARI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

        İzzeddin Kassam Tugayları Gazze'nin Beyt Hanun kentinde İsrail askerlerine dron ile yaptığını duyurduğu saldırının görüntüsünü yayınladı.

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