Kassam Tugayları: Gazze'de 7 İsrail tankını vurduk

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 7 tank ile bir piyade birliğinin hedef alındığını bildirdi.

Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki çatışmalar kapsamında Yabna Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait 3 "Merkava" tipi tank, "Yasin-105" roketiyle vuruldu.

Dar Selam Cami çevresinde de "Merkava" tipi bir tank daha isabet alındı, Tel Zarub'un arka bölgesine sızan İsrail güçleri havan topuyla vuruldu.

Kassam Tugayları açıklamasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de "Merkava" tipi tank patlayıcıyla hadef alındı.

Kudüs Seriyyelerinin yaptığı açıklamaya göre de Yabna Kampı'ndaki Kavs bölgesiyle Tel Zarub bölgesine girmeye çalışan İsrail askerleri ve teçhizatı havan mermisiyle vuruldu.

Refah'taki Tennur Mahallesinin doğusunda da 5 askerden oluşan İsrail piyade birliği anti-personel mayınıyla hedef alındı; İsrail güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Ayrıca el yapımı olan ve televizyon ekranına benzediği için "televizyon patlayıcısı" denen bomba türüyle Beyt Lahiya'ya girmeye çalışan İsrail ordusuna ait bir tank infilak etti, ölen ve yaralananlar oldu.

Şeyh Zayid Camii yakınlarında da "Yassin-105" füzesiyle "Merkava" tipi bir tank daha vuruldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de bir evin içine gizlenmiş İsrail güçleri, TBG tipi top mermisiyle hedef alındı, ölen ve yaralananlar oldu.

İSRAİL TÜNEL PATLATTI

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mayıs ayında İsrailli esirlere ait 7 cesedin bulunduğu Cibaliya bölgesindeki iki tünel patlatıldı.” ifadeleri kullanıldı.