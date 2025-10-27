Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.853,43 %-0,81
        DOLAR 41,9232 %-0,05
        EURO 48,8844 %0,16
        GRAM ALTIN 5.390,59 %-2,79
        FAİZ 40,00 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 63,13 %-3,77
        BITCOIN 114.815,00 %1,31
        GBP/TRY 55,9650 %0,18
        EUR/USD 1,1645 %0,15
        BRENT 65,68 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 8.813,61 %-2,79
        Haberler Ekonomi Teknoloji Kaspersky yeni HackingTeam casus yazılımı tespit etti - Teknoloji Haberleri

        Kaspersky yeni HackingTeam casus yazılımı tespit etti

        Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), yeni bir HackingTeam casus yazılımı tespit ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaspersky yeni HackingTeam casus yazılımı tespit etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mart 2025'te "Operation ForumTroll" adı verilen gelişmiş siber casusluk kampanyasını ortaya çıkaran Kaspersky GReAT, bu araştırmasında yeni bulgulara ulaştı.

        Söz konusu bulgular, popüler bir internet tarayıcısının sıfırıncı gün güvenlik açığını istismar eden gelişmiş kalıcı tehdit (APT) kampanyası Operation ForumTroll'un incelenmesi sırasında elde edildi. Saldırıdan sorumlu APT grubu, Primakov Readings forumuna davet izlenimi veren kişiselleştirilmiş oltalama e-postaları aracılığıyla Rusya'daki medya kuruluşlarını, eğitim ve kamu kurumlarını hedef aldı.

        Uzmanlar, saldırganların "leetspeak" (internet argosu) ile yazılmış komutları nedeniyle APT zararlı yazılımlarında nadir görülen özelliklerden "LeetAgent" adlı casus yazılım kullandığını tespit etti. Daha derinlemesine yapılan analizler, bu yazılım setiyle Kaspersky GReAT'ın diğer saldırılarda gözlemlediği daha gelişmiş bir casus yazılım arasında benzerlikler olduğunu ortaya koydu. Bazı durumlarda söz konusu gelişmiş yazılımın LeetAgent tarafından başlatıldığının veya yükleyici çerçevesini paylaştıklarının belirlenmesinin ardından iki casus yazılım ve saldırılar arasındaki bağlantı da doğrulandı.

        REKLAM

        Kaspersky uzmanları, diğer casus yazılımda "VMProtect" tabanlı gelişmiş analiz karşıtı teknikler kullanılmasına rağmen iç kodunda yer alan adın "Dante" olduğunu ortaya çıkardı.

        Araştırmacılar, aynı isimde ticari bir casus yazılımın Memento Labs (yeniden markalanan HackingTeam) tarafından pazarlanan ürün olduğunu da keşfetti. Kaspersky GReAT'in eline geçen HackingTeam'in Remote Control System (RCS) casus yazılımının son sürümleriyle Dante arasında da yapısal benzerlikler bulundu.

        Araştırmacılar, LeetAgent'ın ilk kullanımını 2022 yılına kadar takip etti ve ForumTroll APT grubunun Rusya ve Belarus'taki kurum ve kişilere yönelik ek saldırılarını da keşfetti.

        Grup, güçlü Rusça bilgisi ve yerel ayrıntılara hakimiyetiyle öne çıkıyor. Kaspersky, bu özellikleri, söz konusu APT tehdidiyle bağlantılı diğer kampanyalarda da gözlemledi. Araştırmanın sonuçları, Tayland'da devam eden Security Analyst Summit etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Baş Güvenlik Araştırmacısı Boris Larin, casus yazılım tedarikçileri varlığının sektörde bilinen bir gerçek olduğunu belirtti.

        Bu tedarikçilerin geliştirdiği ürünleri tespit etmenin, özellikle hedefli saldırılarda son derece zor olduğunu vurgulayan Larin, "Dante'nin kökenini ortaya çıkarmak, yoğun biçimde gizlenmiş kod katmanlarını çözmeyi, yıllara yayılan zararlı yazılım evrimindeki nadir izleri takip etmeyi ve bunları, kurumsal bağlantılarla ilişkilendirmeyi gerektirdi. Belki de adını bu yüzden Dante koydular." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Habertürk Anasayfa