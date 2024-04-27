REKLAM advertisement1

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu golle birlikte Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi.

Bu sezon gol krallığı listesinde Aytaç Kara’nın ardından en çok gol atan Türk futbolcular arasında 12 golle Kerem Aktürkoğlu, 11 golle İrfan Can Kahveci, 10 golle de Semih Kılıçsoy yer alıyor. REKLAM

Aytaç Kara’nın, lacivert-beyazlı formayla ligde 4 de asisti bulunuyor. Kasımpaşa, Avrupa aşkına!