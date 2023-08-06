Kasımpaşa - Ümraniyespor: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
Giriş: 06.08.2023 - 00:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
Lacivert-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Kasımpaşa'nın gollerini Haris Hajradinovic, Berat Kalkan ve Emirhan Yiğit'in attı.