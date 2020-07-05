Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde son 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan ve 30. haftaya 35 puanla 11. sırada giren lacivert-beyazlı ekip, yarın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda galibiyet serisini 6 maça çıkaracak. Ligde 3. sırada yer alan Sivasspor ise 53 puana sahip... İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

YEDEKLER: Fatih, Pavelka, Doğucan, Yusuf, Tarkan, Brecka, İlhan, Gohou, Quaresma, Anıl

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Ali Şaşal, Barış, Papp, Furkan, Derlek, Erdoğan, Skuletic, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

SÜPER LİG PUAN DURUMU