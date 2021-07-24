Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetmişti.

KASIMPAŞA KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI

"Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."