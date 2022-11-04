Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa puanını 15'e yükseltip 11. sırada yer alırken, 3 maçtır kaybetmeyen 14. sıradaki Ankaragücü ise puanını 12 yaptı.

Konuk ekip Ankaragücü ise bu gole 85'te Chatzigiovannis iel yanıt verdi: 1-1.

48. dakikada Taylan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze’nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe’nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.