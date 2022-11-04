Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelei ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Lacivert-beyazlılar 58. dakikada Fode Koita'nın kafa golüyle öne geçti: 1-0.
Konuk ekip Ankaragücü ise bu gole 85'te Chatzigiovannis iel yanıt verdi: 1-1.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa puanını 15'e yükseltip 11. sırada yer alırken, 3 maçtır kaybetmeyen 14. sıradaki Ankaragücü ise puanını 12 yaptı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Mickael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
38. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
48. dakikada Taylan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze’nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe’nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
58. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Engin’in yarım vole şeklinde yaptığı vuruş üst direkten döndü. Dönen topa altıpas içi sağ tarafında kaleci Gökhan’dan önce yükselen Koita’nın kafası filelere gitti. 1-0
66. dakikada Ahmet Engin’in sol taraftan ceza sahasına ortasında kale önünde Celina’nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çizgi üzerinde tokatlayarak gole izin vermedi.
68. dakikada sol taraftan Beridze’nin pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Sowe’un ceza yayı çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertuğrul’da kaldı.
85. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Graovac xx, Donk xx, Hadergjonaj xx, Petretta xx, Tirpan xx, Celina xx, Aytaç xx, Fall xx (Tunay dk. 90+1 ?), Ahmet Emin xx (Berat dk. 84 ?), Ali Sühan xx (Koita dk. 45 xx)
MKE Ankaragücü: Gökhan xx (Bahadır dk. 65 x), Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga xx, Taylan xx (Pedro dk. 68 x), Pedrinho xx, Beridze xx (Chatzigiovannis dk. 83 xx), Jese xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Sowe xx
Goller: Koita (dk. 58) (Kasımpaşa), Chatzigiovannis (dk. 85) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Chatzigiovannis, Malcuit (MKE Ankaragücü), Koita (Kasımpaşa)
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