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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2-1 yendiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'u rövanş mücadelesinde konuk ediyor. Lacivert-beyazlılara ilk maçta galibiyeti getiren golleri Özgür Çek ve Veysel Sarı kaydetmişti.
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KASIMPAŞA: 3 - MENEMEN BELEDİYESPOR: 0 (27' ve 38' Ethem, 34' Koita -pen.-)
(İlk yarı sonucu)
SAAT: 17:00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Eray, Josue Sa, Ben Youssef, Hakan, Onur, Özgür, Pavelka, Tarkan, Koita, Eduok, Ethem
YEDEKLER: Ramazan, Veigneau, Veysel, Popov, Sadiku, Hasan, Yılmaz, Uğurcan, Diagne, Çağtay
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati, Veli, Alberk, Mert, Murat, Taşkın, Mustafa, Umut, Rıdvan, Okan, Vedat
YEDEKLER: Amir, Talha, Samet, Serhat, Bekir Can, Tayfun, Oğuzhan
TEKNİK DİREKTÖR: Suat Kaya
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kasımpaşa, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etmişti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçmişti: Eduok'un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşmuştu: 0-1
60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka'nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitmişti: 0-2
86. dakikada Serhat Baştan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir'in şutunda top ağlarla buluşmuştu: 1-2
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.
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