Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk ediyor.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Burak Şeker

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Mortadha, Varga

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

KOCAELİSPOR: İsmet, Semih, Diogo, Alpay, Atila, Mandjeck, Omolo, Yiğitali, Benhur, Pereira, Diop

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.