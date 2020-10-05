ŞANSAL BÜYÜKA: Koca Galatasaray takımı kopup kopup gelen ve hem kendine hem takım arkadaşlarına pozisyon üstüne pozisyon yaratan Yusuf’a nasıl oldu da bir önlem alamadı inanılır gibi değil… Futbolun adaleti bu yarının son dakikasında tecelli etti ve Yusuf Erdoğan muhteşem bir gol attı… Yusuf’un uzaktan kumandalı bu füzesinde, o dakikaya kadar müthiş kurtarışlar yapan kaleci Fatih’in de birkaç adım önde yakalandığını söylemeliyiz…