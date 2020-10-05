SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fatih Terim gerçeklerin farkında olduğundan belki de yine bir başka gündem değiştirme adına sahayı maç bitmeden terk etti.
Fatih Terim, kendine gelecek gereken düzeltmeleri yapacaktır. Ancak iflah olmaz Terimistler şunu anlamalı; G.Saray yönetimi 1 orta saha oyuncusu almadı diye bu takım Rangers'a elenmez, Kasımpaşa'ya yenilmez. Hakem Cüneyt Çakır'ın bariz itelemesine rağmen Kasımpaşa'ya karşı son derece kısıtlı pozisyon üretebiliyorsanız sorun tamamen teknik ekiptedir.
ERMAN TOROĞLU: Yusuf Erdoğan, Taksim Meydanı'ndan vurdu, Kasımpaşa'dan gol oldu. Öyle bir vurdu ki Terim'i 90+1'de soyunma odasına yolladı. Kasımpaşa akıllı oynadı. Top Galatasaray'da fazla gözüktü ama hikâye. Aslında şu gözüküyor; Eski çamlar bardak oldu. Küçük dediğimiz takımlar makul transferlerle doğru işler yapıyorlar. Büyükler de kendilerini hâlâ dev aynasında görüyorlar.
Bir sözüm de MHK'ye. Önceki gün ve dün iki tane aynı pozisyonu yaşadık. Birinde Cisse'ye faul yapıldı, hakem devam ettirdi. Sonunda penaltı oldu. Fenerbahçeli oyuncu gelecek hafta oynamayacak. Geriye dönüp bakıldı, nedense faul görülmedi VAR'da ki çok net bir fauldü.
Rakip Cisse'ye bakarak yükseldi. Peki dün ne oldu? Kasımpaşa net bir gol attı. Yardımcı hakem bayrak kaldırdı, ofsayt diye. Baktılar pozisyon gol, bu sefer bu golü nasıl iptal ederiz diye döndüler 60 metre geriye. Çok tartışılır bir pozisyonda faul yarattılar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!