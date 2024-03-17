Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı- kırmızılılar, kritik deplasmanda kazanmak istiyor. Avrupa şansını kovalayan mavi- beyazlılar ise zorlu maçtan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Sporseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman?
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Trendyol Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında Kasımpaşa- Galatasaray'ı ağırlıyor. Zirve yarışına emin adımlarla ilerleyen Galatasaray ligde 78 puanla lider konumda bulunuyor. Lig'de 43 puanı bulunan Kasımpaşa ise 5'inci sırada yer alıyor. Futbolseverler kritik maç öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte, Kasımpaşa- Galatasaray maçına dair detaylar...
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KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa- Galatasaray maçı 17 Mart Pazar 16.00'da başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
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KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Rochinha, Nuno De Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Barış Alper, Mertens, K. Aktürkoğlu, Icardi
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GALATASARAY'DA SON DURUM
Galatasaray geride kalan 29. haftada sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar oynadıkları karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Okan Buruk ve öğrencileri 64 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Galatasaray haftaya topladığı 78 puanla zirvede giriyor.