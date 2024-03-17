GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray geride kalan 29. haftada sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar oynadıkları karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Okan Buruk ve öğrencileri 64 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Galatasaray haftaya topladığı 78 puanla zirvede giriyor.