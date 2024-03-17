Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP'de büyük kurultay bugün

        MHP'de büyük kurultay günü

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor. Bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. MHP'nin büyük kurultayındaki tüm gelişmeler ile son dakika açıklamalarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'de kurultay günü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

        MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçilecek. Kurultayda bunun yanı sıra 9 üyenin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de bugün belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

        İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.

        MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gelişmeler ve son dakika açıklamaları gün boyu HaberTürk.com.tr'de yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mhp
        #MHPnin kurultayı
        #mhp haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa