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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı! - Son dakika haberi

        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre bugün Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 09:21 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:27
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        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi.

        Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 14°

        İzmir

        Bulutlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 16°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği ön görülüyor.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

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