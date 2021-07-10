Yeni sezondaki ikinci hazırlık maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıta geliyor. İşte merakla araştırılan Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...



KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Galatasaray maçın 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma Smart Spor ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY İLK 11'İ

Galatasaray : Berk Balaban, Yedlin, Ozornwafor, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Yunus Akgün, Kerem, Arda Turan, Oğulcan...