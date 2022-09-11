Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI YAYIN Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1 CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu. Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar Galatasaray karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Galatasaray maçlarında az gol oluyor Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi. Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı. Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı. 37. RANDEVU İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi. Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'daki maçlar İki ekip, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 6 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 15 gole, sarı-kırmızılılar 25 golle yanıt verdi.