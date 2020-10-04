Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA - GALATASARAY
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Alan, Hodzic
YEDEKLER: Ertuğrul, Eren, Ahmet, Brecka, Sadiku, Pavelka, Varga, Yasin, Koita
TEKNİKDİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
GALATASARAY: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Luyindama, Omar, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne
YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Falcao, Linnes, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Kılınç
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı takım, sahasında ise Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
33. RANDEVU
İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
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