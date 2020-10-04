Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa mücadelenin 20. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Yusuf Erdoğan'ın ofsaytta olmadığı tespit edilince; VAR hakemi Halil Umut Meler, hakem Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti. Bir süre VAR'da pozisyon tekrarını izleyen Cüneyt Çakır, golün geçerli olmadığına ve Kasımpaşa'nın topu kazandığı anda Diagne'ye faul yapıldığına kanaat getirdi.

Kasımpaşalı futbolcular golün iptaline uzun süre itiraz ederken karar değişmedi. Öte yandan Cüneyt Çakır'ın faul kararı sosyal medyada da tartışma yarattı. Çakır'ın gözünün önünde olan pozisyonu devam ettirdiği, VAR incelemesinin ardından ise iptal kararı vermesi garipsendi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle: