Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti. Son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi
Giriş: 14.07.2023 - 22:39
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.