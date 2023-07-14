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        Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti. Son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 22:39
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        Kasımpaşa, Gomis'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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