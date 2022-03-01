87'de Zajc'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Penaltının orada voleyle dışarı vurdu. Bence sezonun özetidir o pozisyon. 6. dakikada öyle bir vuruş yaptı ki mesela, Baliç çok iyi yapardı onu kaleciden uzaklaşarak kamçı vuruşu gibi. Orada öyle vuran oyuncu, 87'de 1-1'ken futbolcunun lokum eti gibi rahat vuracağı bir top voleyle önüne düşüyor. Sen 1. sınıf vuruş yapmışsın zaten maçta, orada çat diye kapatırsın, Ertuğrul çıkarır, direkten döner ama vuruşu görür anlarım. İşte bu Fenerbahçe'nin sezon özeti. Benzer durumu tüm futbolcular üzerinden yapabiliriz. Bir takım bu kadar maç üzerinden dalgalanma yaşarsa tabeladaki yeri de dalgalanmaya muhtç demektir.