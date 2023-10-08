Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Kemal Özdeş'ten hakem tepkisi! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'ten hakem tepkisi!

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Özdeş, "Böyle maçlarda takdir haklarını hep rakipten yana kullanıp bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor. Böyle olunca futbolu geliştirme, kazanma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Buna çok üzülüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'dan hakem tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren Özdeş, fauller konusunda hakemin çifte standart uyguladığını söyledi.

        Özdeş'in açıklamaları şu şekilde:

        "Fenerbahçe hak ederek kazandı. Bizim açımızdan istediğimiz gibi başladı oyun, ta ki ilk gole kadar. Derinlik alamama ilk golü yedirdi. Zaten Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, 30. dakikaları buldu Fenerbahçe yarı alanına gitmek. Bizim oyunumuz biraz daha iştahlandı. Net pozisyon var mı diyeceksiniz ama Fenerbahçe'yi kendi yarı alanına 30-45 arası yıktık. Ta ki devre arası bir penaltı oldu, hakemimiz de hemen penaltıyı verdi. Çok kolay bir penaltı. 1-0 girmek başka, 2-0 girmek başka. Fenerbahçe etkili oyunculardan kurulu. Başka bir formata geçtik, çünkü gol bulmak gerekiyordu. Pozisyon üretemesek de gol atma çabamızı hissettirdik."

        "BENZER FAULLERİ BİZE ÇALMIYORSANIZ, STANDARTSIZLIK OLUYOR"

        "Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Gol atamayınca kaybediyorsunuz. Fenerbahçe hak ederek kazandı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Rakibe bakmaksızın mücadele ettiler. Fenerbahçe'nin bize karşı 12-13 kat fazla bütçesi var. Biz doğru ve coşkulu oyunla çabamızı olumlu yönde gösterdik. Böyle maçlarda takdir haklarını hep rakipten yana kullanıp bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor. Böyle olunca futbolu geliştirme, kazanma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Buna çok üzülüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Habertürk Anasayfa