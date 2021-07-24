Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"