Kasımpaşa'dan Zorbay Küçük tepkisi!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken hakem Zorbay Küçük'ün kararları tartışma yarattı.
Lacivert-beyazlılar, Küçük'ün tüm takdir haklarını ev sahibinden yana kullandığını belirtirken taraftar baskısını kaldıramadığını savundu.
75. dakikada Trabzonspor'dan Bruno Peres'in ettiği küfre rağmen direkt kırmızı kartla atılmadığını kaydeden Kasımpaşa cephesi Eysseric'in ise durumu dengelemek için ucuz bir sarı kartla oyun dışı bırakıldığını vurguladı.
Mücadelede Kasımpaşa'dan Eysseric'in yanı sıra teknik sorumlu Sami Uğurlu da çizgiye bastığı için kırmızı kart gördü. Kasımpaşa malzemecisi ise tribünden atılan eldiveni geri verdiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kasımpaşa'dan maç sonundaki hakem tepkileri ise şöyle:
"TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI!"
Kasımpaşa teknik sorumlusu Ümit Şengül "Sportif direktörümüz Serkan Reçber, hakeme 'Biz futbol oynamaya geldik, lütfen maçın önüne geçmeyin' dedi. İkinci yarıda hakem belki kötü niyetli değildi ama seyirciden mi etkilendi bilmiyorum, takdir haklarını hep rakipten yana kullandı." ifadelerini kullandı.
"HAKEMİN ÖYLE BİR MAÇ YÖNETİŞ ŞEKLİ VARDI Kİ!.."
Kaleci Ertuğrul Taşkıran ise "Sahada çok güzel bir oyun vardı. Biz de seyirci gibiydik. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor. Biz de bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadeleyi yapabilmek için şartların eşit olması lazım. Hakemin öyle bir maç yönetiş şekli vardı ki, maçın içinde anladım. Böyle olmamalı. Biz de bir mücadele içindeyiz. Muazzam bir mücadele verdik. Bizim oyuncu neden kırmızı kart gördü, onu anlamadım. Uğurcan'a bir kez bile uyarı vermedi. Biz 1-0 önde olsaydık, her autta yanıma gelecekti." dedi.
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