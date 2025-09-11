Habertürk
        Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

        Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kosovalı futbolcu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:10
        Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti.

        Habertürk Anasayfa