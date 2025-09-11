Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

REKLAM advertisement1

Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti.