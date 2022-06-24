Kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kasımpaşa formasıyla tüm kulvarlarda 129 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı.