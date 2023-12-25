Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Son üç maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Kasımpaşa, seyircisi önünde rakibini devirerek yeniden çıkış yakalamanın planlarını yaparken son 5 maçında hiç yenilgi yaşamayan İlhan Palut'un öğrencileri deplasmanda Kasımpaşa karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kasımpa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Son üç maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Kasımpaşa, seyircisi önünde rakibini devirerek yeniden çıkış yakalamanın planlarını yaparken son 5 maçında hiç yenilgi yaşamayan İlhan Palut'un öğrencileri deplasmanda kasımpaşa karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının tamamını kaybeden Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalarda yediği 24 gole karşılık sadece üç gol sevinci yaşayabildi.
Karadeniz temsilcisini konuk ettiği dokuz Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Kasımpaşa, iki yenilgisini de gol atamadığı karşılaşmalarda 1-0'lık skorlarla aldı. Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının yedisini kaybeden Çaykur Rizespor ise, 2016-2017 sezonundan bu yana sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'a daha fazla mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte, tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, attığı 8 golle takımının skor yükünü çekiyor. Çaykur Rizespor'da ise Arjantinli forvet Gaich 4 kez ilk 11 çıktığı mücadelerde 7 kez rakip fileleri havalandırmasını bildi.