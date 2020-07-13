Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 32 puanda 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Koita, Sarlija (Kasımpaşa) / Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Umar, Tunay (Çaykur Rize)

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Gohou

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak, Talbi, Alberk, Diomande, Oğuz, Boldrin, Garmash, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SÜPER LİG PUAN DURUMU