Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda oyunun hakimi olan Kasımpaşa, 82. dakikada Umut Bozok'un golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

21 puana yükselen Beşiktaş kötü gidişe dur diyemedi. Siyah-beyazlı ekip ligde son 5 haftada (4 mağlubiyet, 1 beraberlik) 14 puan kaybetti.

Hakan Kutlu yönetimindeki Kasımpaşa ise puanını 11'e yükseltti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Eren Elmalı), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Ben Ouannes), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Tarkan Serbest), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 84 Travnik), Umut Bozok, Jörgensen (Dk. 46 Varga)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Josef, Atiba (Dk. 88 Kenan Karaman), Ghezzal (Dk. 77 Mehmet Topal), Larin (Dk. 67 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş), Dk. 82 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 43 Josef, Dk. 66 Larin, Dk. 89 Welinton (Beşiktaş), Dk. 58 Yusuf Erdoğan, Dk. 89 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Travnik (Kasımpaşa)

8. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.

BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNE GEÇTİ

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.

19. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

OFSAYT VAR

33. dakikada Batshuayi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

49. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Eysseric'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.

55. dakikada Ghezzal'ın ceza alanına çıkardığı topla buluşan Batshuayi'nin açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

68. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.

PAŞA GOLE YAKLAŞTI

73. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Ersin Destanoğlu, topu güçlükle iki hamlede kornere çeldi.

80. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Can Bozdoğan'ın ceza sahasına girdikten ve önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

UMUT BOZOK SKORU EŞİTLEDİ: 1-1

82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.