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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. İyi bir sezon geçiren Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederse sezonu beşinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş ise bu maçın sonucundan bağımsız olarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:52
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        Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor.

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        SAAT: 19.00

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 5

        Kasımpaşa: -

        Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Masuaku, Demir Ege, Fahri Kerem, Chamberlain, Semih, Cenk, Mustafa Erhan

        Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan Kasımpaşa, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.

        Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.

        PAŞA KAZANIRSA SEZONU 5. SIRADA TAMAMLAYACAK

        Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

        Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINI GARANTİLEDİ

        Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde rakibine karşı duble yapamadı. Kasımpaşa (53 puan) bu maçı kazanırsa, lig tarihinde ilk kez bir sezonu Beşiktaş'ın (56 puan) üzerinde tamamlayacak.
        • 2015/16 sezonundan bu yana Kasımpaşa'ya konuk olduğu Süper Lig maçlarından ortalama 1 puan çıkarabilen Beşiktaş (8 puan; 2G 2B 4M), daha önceki 11 ziyaretinde 2.5'lik ortalama yakalamıştı (27 puan; 8G 3B).
        • İstanbul takımlarını konuk ettiği son 12 Süper Lig maçından üst üste iki kez aynı sonuçla ayrılmayan (2G 4B 6M) ve son karşılaşmada Galatasaray'a 4-3 yenilen Kasımpaşa, en son Şubat-Eylül 2022 arasında mağlubiyet serisi yaşadı (4M).
        • Bu sezon deplasmanda oynadığı 18 Süper Lig maçının sekizini kaybeden Beşiktaş'ın (6G 4B), lig tarihinde dokuz dış saha mağlubiyeti aldığı bir sezon yok.
        • Süper Lig'de mücadele ettiği son 12 sezonda da son hafta maçlarından beraberlikle ayrılmayan Kasımpaşa (5G 7M), en son 2009/10'u Manisaspor eşitliğiyle noktaladı (0-0).
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