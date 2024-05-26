Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. İyi bir sezon geçiren Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederse sezonu beşinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş ise bu maçın sonucundan bağımsız olarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi
Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 5
Kasımpaşa: -
Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Masuaku, Demir Ege, Fahri Kerem, Chamberlain, Semih, Cenk, Mustafa Erhan
Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan Kasımpaşa, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.
Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.
PAŞA KAZANIRSA SEZONU 5. SIRADA TAMAMLAYACAK
Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.
Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINI GARANTİLEDİ
Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.