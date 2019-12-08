08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ev sahibi, Tayfur Havutçu ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş ise galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 19:00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutcu
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı. Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi. Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0),Antalyaspor (2-1),Yukatel Denizlispor (1-0),İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.
SON 3 DEPLASMANDA YENİLMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.
5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.
NECİP UYSAL SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
HAVUTCU İLE İLK MAÇ
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Tayfur Havutcu yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takım, 14. haftaya 12 puan ve averajla 15. sırada girdi.
PAŞA'DA 7 EKSİK
Kasımpaşa'da 7 futbolcu, sakatlık ve cezalar nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara ile Jorge Fernandes, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sahada olamayacak. Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, görev verilmesi halinde eski takımları Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.
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