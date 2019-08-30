Kadrosunu son olarak Ricardo Quaresma ile güçlendiren Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

KASIMPAŞA: 0 - ANKARAGÜCÜ: 0

(İlk yarı oynanıyor)

SAAT: 20:30

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiam, Mustafa Pektemek

YEDEKLER: Ramazan, Furkan, Fernandes, Uğurcan, Veigneau, İlhan, Heintz, Özgür, Quaresma, Çağtay

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill

YEDEKLER: Furkan, Yalçın, Alihan, Hasan, Faty, Ender, Cebrail, Mehmet, Sadaev, Ahmet Can

TEKNİK DİREKTÖR: Ayhan Atik

Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.

PAŞA, Q7 İLE GÜÇLENDİ

Bu sezon kadrosunu 7 yıldızla güçlendiren Kasımpaşa'nın son transferi Ricardo Quaresma oldu. Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takım, yaz transfer döneminde daha önce Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Aytaç Kara, Mame Thiam, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlamıştı.

Transferini yorumlayan Portekizli yıldız, "Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum. Buradaki herkese bana gösterdikleri ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için mücadele etmek ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kulübün başarılarında pay sahibi olmak istediğini aktaran tecrübeli kanat oyuncusu, "Aslında her zamanki gibi hedeflerim var. Elimden gelenin en iyisini yapmak, bu oyunun keyfini çıkartmak ve Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek. Burada olduğum süre boyunca diğer takımlarda yaptığım gibi yine taraftarlar için bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Quaresma, "Şimdi futbol oynama ve insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı." diyerek sözlerini tamamladı.