Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa 2 maç sonunda 1 puan toplarken, Adana Demirspor'un puanı bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Adana Demirspor 11. dakikada penaltı kazandı. Gianniotis, Yusuf Sarı'nın penaltısında gole izin vermedi.
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall, Da Costa
ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Nabil, Bünyamin, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Abat
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Abdullah Taşkınsoy
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 2
Süper Lig'de sezona 3-2'lik Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, 2. haftada ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sezona kötü başlayan puansız Adana Demirspor ise Fenerbahçe'ye 1-0, Çaykur Rizespor'a da 2-1 mağlup oldu.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
17. RANDEVU
Kasımpaşa ve Adana Demirspor, tarihlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 16 maçta Adana Demirspor 7 kez galip gelirken, Kasımpaşa ise rakibini 5 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
TEKNİK DİREKTÖR SAMİ UĞURLU CEZALI
Kasımpaşa'nın Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, PFDK tarafından 7 maç men cezasına çarptırılmıştı. Cezasının ilkini geçen hafta Hatayspor karşında çeken Uğurlu, Adana Demirspor maçında da kulübede yer alamıyor.