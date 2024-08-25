Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Adana Demirspor 11. dakikada penaltı kazandı. Gianniotis, Yusuf Sarı'nın penaltısında gole izin vermedi.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall, Da Costa

ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Nabil, Bünyamin, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Abat

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Abdullah Taşkınsoy

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 2

Süper Lig'de sezona 3-2'lik Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, 2. haftada ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sezona kötü başlayan puansız Adana Demirspor ise Fenerbahçe'ye 1-0, Çaykur Rizespor'a da 2-1 mağlup oldu.

REKLAM 17. RANDEVU Kasımpaşa ve Adana Demirspor, tarihlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 16 maçta Adana Demirspor 7 kez galip gelirken, Kasımpaşa ise rakibini 5 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TEKNİK DİREKTÖR SAMİ UĞURLU CEZALI Kasımpaşa'nın Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, PFDK tarafından 7 maç men cezasına çarptırılmıştı. Cezasının ilkini geçen hafta Hatayspor karşında çeken Uğurlu, Adana Demirspor maçında da kulübede yer alamıyor.