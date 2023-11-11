Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Trabzonspor
        TS
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 | MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Kayserispor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-3 kazandı.

        Kayserispor'da goller 12. dakikada Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar(kk), 44. dakikada Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Fall, 50. dakikada Nuno da Costa ve 74. dakikada Aytaç Kara penaltı vuruşuyla kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

        REKLAM

        Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        12. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı kornerde Ali Karimi'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

        18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

        27. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Boa Morte'nin sağdan ortasında Sadık Çiftpınar'ın ceza sahası içinde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

        REKLAM

        36. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte Gökhan Gül topu kafayla indirdi. Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Fall, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi: 1-2.

        44. dakikada Kayserispor üçüncü kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'in hatası sonucunda araya giren ve topu kapan Boa Morte, altıpasın sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

        45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.

        Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

        47. dakikada Mondihome Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ngoy'u çalımladıktan sonra son çizgiye inen Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından çıkardığı şutta top ağlara gitti: 1-4.

        50. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında, Nuno Da Costa'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.

        72. dakikada Kasımpaşa, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Jeanvier ile girdiği ikili mücadelede Fall yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-4.

        Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın beraberliği yakalama çabaları yeterli olmadı ve Mondihome Kayserispor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa