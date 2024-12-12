Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani Bağdat’ta: Suriye’deki gelişmeler masada

Kaynaklar, bazı Iraklı liderlerin Kaani’ye, mevcut kriz karşısında Irak’ın tarafsız bir tutum benimsediğini ve yeni cephelerin açılmasından kaçınmak istediklerini ilettiğini aktardı. Görüşmelerde ayrıca, Irak’ın kara savunmasını güçlendirme, sınır güvenliğini artırma ve ulusal güvenliği koruma konuları tartışıldı. Iraklı liderlerin, Irak halkının çıkarlarının öncelikli olduğunu vurguladıkları ve ülkenin herhangi bir İsrail veya ABD saldırısından korunması gerektiğini ifade ettikleri belirtildi. Bu tür saldırıların, Irak’ta hem güvenlik hem de siyasi istikrarsızlığa yol açabileceği kaydedildi.

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Suriye’deki Iraklı Gruplar Geri Çekildi

Diplomatik kaynaklar, geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren Iraklı silahlı grupların Suriye’deki varlığının sona erdiğini ve bu grupların Irak sınırına çekildiğini bildirdi. Bu, 2011’den bu yana Suriye rejimiyle birlikte hareket eden bu gruplar için bir ilk oldu.

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Öte yandan, Iraklı bir silahlı grup, Suriye’deki durumun dikkatle izlendiğini ve Filistin davasına odaklanabilecek yeni aktörlerle işbirliği yapılabileceğini belirtti. Grup, terör örgütleri olarak nitelendirdiği unsurların, insani bir görüntü çizmeye çalışsalar da, temel yapılarını değiştirmeyeceklerini savundu.