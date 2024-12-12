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        Haberler Dünya Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani Bağdat’ta: Suriye’deki gelişmeler masada | Dış Haberler

        Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani Bağdat’ta: Suriye’deki gelişmeler masada

        Diplomatik kaynaklara göre, İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Çarşamba akşamı Suriye'deki değişim ve Beşar Esad rejiminin çöküşü üzerine görüşmeler yapmak üzere Bağdat'a geldi. Kaani'nin, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırıları ve bazı bölgeleri işgal etme girişimleri gibi konuların ele alındığı toplantılarda, bir dizi Iraklı silahlı grup lideriyle bir araya geldiği bildirildi. Ancak bu kez, her zamankinden farklı olarak tüm Şii liderlerle değil, yalnızca bazı grup liderleriyle görüştüğü ifade edildi

        Giriş: 12.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:01
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        İsmail Kaani Bağdat'ta
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        Kaynaklar, bazı Iraklı liderlerin Kaani’ye, mevcut kriz karşısında Irak’ın tarafsız bir tutum benimsediğini ve yeni cephelerin açılmasından kaçınmak istediklerini ilettiğini aktardı. Görüşmelerde ayrıca, Irak’ın kara savunmasını güçlendirme, sınır güvenliğini artırma ve ulusal güvenliği koruma konuları tartışıldı. Iraklı liderlerin, Irak halkının çıkarlarının öncelikli olduğunu vurguladıkları ve ülkenin herhangi bir İsrail veya ABD saldırısından korunması gerektiğini ifade ettikleri belirtildi. Bu tür saldırıların, Irak’ta hem güvenlik hem de siyasi istikrarsızlığa yol açabileceği kaydedildi.

        Suriye’deki Iraklı Gruplar Geri Çekildi

        Diplomatik kaynaklar, geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren Iraklı silahlı grupların Suriye’deki varlığının sona erdiğini ve bu grupların Irak sınırına çekildiğini bildirdi. Bu, 2011’den bu yana Suriye rejimiyle birlikte hareket eden bu gruplar için bir ilk oldu.

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        Öte yandan, Iraklı bir silahlı grup, Suriye’deki durumun dikkatle izlendiğini ve Filistin davasına odaklanabilecek yeni aktörlerle işbirliği yapılabileceğini belirtti. Grup, terör örgütleri olarak nitelendirdiği unsurların, insani bir görüntü çizmeye çalışsalar da, temel yapılarını değiştirmeyeceklerini savundu.

        Irak Hükümeti’nin Suriye Politikasına Yaklaşımı

        Irak hükümeti, Suriye’deki gelişmeleri “beklenmedik” olarak nitelendirdi ve bu gelişmelere yönelik net bir tutum sergiledi. Irak’ın Suriye’deki taraflardan birini destekleme niyetinde olmadığı, bunun yerine Suriye halkının kararlarına saygı duyduğu ifade edildi. Hükümet yetkilileri, Suriye’deki azınlık grupların tehlikeye atılmasının Irak’ta da olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

        İran’ın Endişeleri ve Gelecek Stratejileri

        Analistler, İran’ın, Suriye’deki rejimin çöküşüyle “direniş ekseni” olarak bilinen ittifakta önemli bir kayıp yaşadığına dikkat çekiyor. İran’ın bu kayıpları önlemek ve Bağdat ile ilişkilerini güçlendirmek için adımlar attığı belirtiliyor. Irak, İran ile İsrail arasında önemli bir tampon bölge olarak görülüyor ve bu nedenle İran, Bağdat yönetimiyle ilişkilerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

        Analistler ayrıca, Suriye’de rejimin düşüş sürecinin kontrollü bir şekilde gerçekleştiğini ve yeni güçlerin intikam ve çatışma yerine devlet inşasına odaklandığını ifade etti. Bu durumun, İran’ın gelecekteki stratejilerini şekillendireceği tahmin ediliyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #İsmail Kaani
        #haberler
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